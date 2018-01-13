На проспекте Октябрьском в областной столице иномарка снесла светофор

Авария случилась вчера вечером около остановки «Редакция «Кузбасс» на Октябрьском проспекте. По словам очевидцев, столкнулись микроавтобус Toyota и легковушка Daewoo Nexia. Легковушка ехала со стороны ул. Терешковой, а микроавтобус – с противоположной стороны навстречу легковушке. Оба автомобиля проехали светофор на мигающий зеленый, микроавтобус повернул влево, и машины столкнулись.

В результате столкновения микроавтобус вынесло на светофор, который рухнул от удара. Пешеход, находившийся неподалеку от светофора, не пострадал. Оба водителя, по словам очевидцев, не пострадали. Есть ли травмированные среди пассажиров, не сообщается. Официальной информации об аварии нет. Все обстоятельства выясняются.

Фото: Комсомольская правда