Пьяный новокузнечанин угрожал ножом работникам травмпункта

В Новокузнецке местный житель пришел в травмпункт, но не за помощью, а чтобы встретить бывшую возлюбленную. Перед встречей он употребил спиртное. Сотрудники медучреждения сказали посетителю, что девушки, которую он ищет, в травмпункте нет.

Эта новость дебошира «расстроила» (так позже сказал сам новокузнечанин). Он начал угрожать сотрудникам и достал нож. Медики вызвали бойцов Росгвардии, которые задержали 30-летнего нарушителя и доставили в отделение полиции.