Блог с тобой ›› Новости Кузбасса ›› В южной столице Кузбасса автоледи спровоцировал...

В южной столице Кузбасса автоледи спровоцировала ДТП с четырьмя авто

14 января 2018 в 11:28

Авария с участием четырех автомобилей произошла в пятницу вечером на Транспортной улице Новокузнецка. Как было установлено предварительно, аварийную ситуацию создала женщина, управлявшая иномаркой Peugeot-307. При перестроении на соседнюю полосу она не уступила дорогу BMW-745I, и иномарки столкнулись.

От удара BMW вылетел на встречку, где врезался в Toyota Land Cruiser. В то же время автомобиль предполагаемой виновницы ДТП столкнулся с попутной иномаркой Hyundai Greta.

В итоге в массовом ДТП травмирован был автомобилист, управлявший иномаркой Toyota.

Все обстоятельства ДТП выясняются.


Читайте также

Content image 1
В южной столице Кузбасса произошел пожар в парикмахерской
Content inx960x640 2
На проспекте Октябрьском в областной столице иномарка снесла светофор
Content 6 43 1
Пьяный новокузнечанин угрожал ножом работникам травмпункта
Content pereezd
В Прокопьевском районе на ж/д-переезде случилась авария с легковушкой и поездом

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?