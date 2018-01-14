В южной столице Кузбасса автоледи спровоцировала ДТП с четырьмя авто

Авария с участием четырех автомобилей произошла в пятницу вечером на Транспортной улице Новокузнецка. Как было установлено предварительно, аварийную ситуацию создала женщина, управлявшая иномаркой Peugeot-307. При перестроении на соседнюю полосу она не уступила дорогу BMW-745I, и иномарки столкнулись.

От удара BMW вылетел на встречку, где врезался в Toyota Land Cruiser. В то же время автомобиль предполагаемой виновницы ДТП столкнулся с попутной иномаркой Hyundai Greta.

В итоге в массовом ДТП травмирован был автомобилист, управлявший иномаркой Toyota.

Все обстоятельства ДТП выясняются.