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В Белове утром сгорела веранда частного дома

14 января 2018 в 11:49

Сегодня утром спасателям поступило сообщение о возгорании в одном из частных домов в пгт Инской. Сигнал сотрудники получили в 7:32.

На место происшествие выехали 10 сотрудников МЧС с тремя единицами техники, которые ликвидировали огонь к 7:46. Пожар повредил стены веранды и обрешетку крыши жилого дома.

Предварительно было установлено, что огонь возник из-за неисправности системы печного отопления. О пострадавших при пожаре не сообщается.


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