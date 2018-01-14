В Белове утром сгорела веранда частного дома

Сегодня утром спасателям поступило сообщение о возгорании в одном из частных домов в пгт Инской. Сигнал сотрудники получили в 7:32.

На место происшествие выехали 10 сотрудников МЧС с тремя единицами техники, которые ликвидировали огонь к 7:46. Пожар повредил стены веранды и обрешетку крыши жилого дома.

Предварительно было установлено, что огонь возник из-за неисправности системы печного отопления. О пострадавших при пожаре не сообщается.