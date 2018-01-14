Блог с тобой ›› Новости Кузбасса ›› В Новокузнецке бывший зек ограбил супругу, пока...

В Новокузнецке бывший зек ограбил супругу, пока той не было дома

14 января 2018 в 12:11

В южной столице Кузбасса 30-летний местный житель, недавно освободившийся из мест заключения, вновь предстанет перед судом. Дело в том, что после освобождения он успел ограбить собственную супругу.

С 40-летней женой новокузнечанин познакомился по переписке, в колонии заключили брак. А когда мужчина освободился, стал жить за счет супруги. Однажды обидевшись, что жена не оставила денег на алкоголь, мужчина вынес из дома технику: телевизор, мясорубку и др. При этом подруга жены, которая в тот момент находилась в доме, не смогла остановить похитителя.

В результате новокузнечанка обратилась в полицию, и подозреваемого вскоре задержали. Ему грозит до четырех лет лишения свободы.


Читайте также

Content pereezd
В Прокопьевском районе на ж/д-переезде случилась авария с легковушкой и поездом
Content dtp3
В южной столице Кузбасса автоледи спровоцировала ДТП с четырьмя авто
Content 5 3
В Белове утром сгорела веранда частного дома
Content lz5m6v7anta
Кемеровчанин украл продукты, чтобы начать свое дело

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?