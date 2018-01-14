В Новокузнецке бывший зек ограбил супругу, пока той не было дома

В южной столице Кузбасса 30-летний местный житель, недавно освободившийся из мест заключения, вновь предстанет перед судом. Дело в том, что после освобождения он успел ограбить собственную супругу.

С 40-летней женой новокузнечанин познакомился по переписке, в колонии заключили брак. А когда мужчина освободился, стал жить за счет супруги. Однажды обидевшись, что жена не оставила денег на алкоголь, мужчина вынес из дома технику: телевизор, мясорубку и др. При этом подруга жены, которая в тот момент находилась в доме, не смогла остановить похитителя.

В результате новокузнечанка обратилась в полицию, и подозреваемого вскоре задержали. Ему грозит до четырех лет лишения свободы.