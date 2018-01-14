Кемеровчанин украл продукты, чтобы начать свое дело

В Кемерове местный житель, гуляя по ФПК, заметил прицеп грузовика, закрытый, но оставленный без присмотра. Водитель грузовика, выгрузив часть продуктов, отлучился. Мужчина решил взломать пломбу и украсть товар, чтобы заработать на стартовый капитал для бизнеса, о котором давно мечтал.

В итоге злоумышленник присвоил несколько коробок с молочными продуктами и, до того как был задержан, успел продать краденое. В отношении его было возбуждено уголовное дело.