Стало известно, где можно будет искупаться в Крещение

Кузбасская митрополия определила список мест, где будут проходить праздничные купания в крещенских прорубях с 18 по 19 января.

Для верующих кемеровчан оборудуют пять месть крещенских купаний. Так, С 22:00 18 января до 24:00 19 января будут открыты для посещения:

- источник у часовни Святой Блаженной Ксении Петербуржской, Рудничный район

- река Томь, зона отдыха «Чайка» (улица 4-я Заречная, 54);

- купель Храма прихода Воскресения Христова (родник, улица Заречная, 192);

На Красном озере в Ленинском районе искупаться можно будет 19 января с 12:00 по 24:00. Купель на базе ФКУ «Центр ГИМС МЧС России» будет работать с 24:00 18 января до 06:00 19 января.

Отмечается, что все места массовых купаний будут находиться под контролем МЧС России и священнослужителей.