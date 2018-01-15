Последнее слово: Мовшин не признал вину в суде

Потерпевшие рассказали о последнем слове Юрия Мовшина в рамках судебного разбирательства по делу о смертельной аварии. Экс-глава ГИБДД Кузбасса не признал вину.

В Абаканском городском суде состоялось очередной заседание по делу об аварии, унесшей жизни четырех женщин. Муж одной из погибших женщин, присутствовавший на судебном заседании, рассказал СМИ о последнем слове обвиняемого. По его словам, Юрий Мовшин полностью поддержал позицию своей защиты.

- Я не виноват, мне не за что оправдываться, мне не за что извиняться, - процитировал экс-главу кузбасского ГИБДД Денис Лосев.

Приговор по делу будет вынесен 19 января, по словам потерпевших, они уверены в своей победе.