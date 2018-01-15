На шахте «Юбилейная» обнаружено тело горняка

Инцидент произошел утром 11 января. На одном из участков шахты «Юбилейная» в Новокузнецком районе обнаружили тело рабочего.

По информации СУ СК Кузбасса, погибшим оказался 50-летний горнорабочий. Мужчина работал в 3-ю смену на участке № 1. В эту смену сопровождал дизелевоз - открывал и закрывал створки шлюза при прохождении груза. В какой-то момент машинист заметил, что рабочего нет, он пошел проверить и обнаружил его лежащим на земле рядом со створками.

По предварительным данным, рабочий погиб в результате удара створкой шлюза по лицу. В настоящее время по факту смерти горняка проводится проверка - следователи устанавливают причину смерти и изучают должностные инструкции.