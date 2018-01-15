Прокопчанин обокрал друга и поехал кутить в Москву

Обвиняемый снял наличные с карты приятеля и отправился тратить их в развлекательных заведениях столицы.

По информации ГУ МВД Кузбасса, в октябре прошлого года 45-летний житель снимал деньги с банковской карты при своём друге. Его 37-летний приятель запомнил пин-код и в следующий раз, когда они вместе распивали алкоголь, дождался, когда друг уснёт, и похитил карту. Злоумышленник снял со счета 80 000 рублей, а после вернул карту на место. На следующий день он улетел в Москву, где развлекался в течение пяти дней.

Обнаружив пропажу, потерпевший обратился в полицию. По возвращению в Прокопьевск правоохранители задержали подозреваемого. Теперь любителю погулять с размахом грозит до пяти лет лишения свободы.