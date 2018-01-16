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Аман Тулеев вошёл в топ-20 глав регионов страны

16 января 2018 в 09:47

По итогам 2017 года губернатор Кемеровской области Аман Тулеев вошёл в список самых цитируемых и популярных губернаторов России.

Глава Кузбасский занял 13 строчку в топ-20. Отмечается, что для построения рейтинга учитывались сообщения в соцсетях, форумах и блогах. Имя Тулеева фигурировало в СМИ 101 500 раз.

 «Соседями» Амана Тулеева стали Юнус-Бек Евкуров (12 место) и Дмитрий Овсянников (Севастополь). Возглавил рейтинг глава Чечни Рамзан Кадыров. На втором и третьем месте руководители Москвы и Московской области Сергей Собянин и Андрей Воробьев.


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