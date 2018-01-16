В Кемерове сгорел частный дом: погибла хозяйка

Возгорание жилого дома произошло в 13:30 15 января на улице Победы в Кировском районе. В результате пожара погибла 33-летняя женщина.

В тушении пожара было задействовано 28 спасателей и 7 единиц техники, уже в 13:55 его удалось полностью ликвидировать. Под обломками сгоревшего здания пожарные обнаружили тело 33-летней хозяйки дома. Причина её смерти устанавливается.

По предварительной версии, причиной возгорания стало нарушение правил эксплуатации электронагревательных приборов.