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В сети появилось видео последнего слова Юрия Мовшина

16 января 2018 в 11:39

Видео заседания Абаканского городского суда по делу о ДТП, унесшем жизни четырех женщин, опубликовал телеканал «Россия-24». Обвиняемый Юрий Мовшин выступает с последним словом.

Как ранее писали корреспонденты «С тобой», экс-глава ГИБДД Кузбасса полностью поддержал позицию своей защиты и не признал вины.

- Не собираюсь оправдываться, потому что я не виноват в том дорожно-транспортном происшествии и смерти потерпевших, - заявил в последнем слове Юрия Мовшин.

Напомним, смертельная авария произошла 23 апреля 2016 года на трассе в Кемеровском районе. Сторона защиты в заседании настаивала на том, что виновником произошедшего, согласно результатам московской экспертизы, является водитель Toyota Premio.

Приговор Юрию Мовшину будет вынесен 19 января 2018 года. 

Видео: "Россия-24"


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