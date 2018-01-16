Тайгинцы вновь остались без питьевой воды

Администрация городского округа обратилась к жителям Тайги с просьбой не пить водопроводную воду.

Это вновь связано с превышением предельно допустимой концентрации марганца в разводящей сети водопровода. 12 января комиссия приняла решение о переведении территории округа в режим «Повышенная готовность». В городе организован подвоз питьевой воды, однако и её власти просят кипятить перед употреблением.

- В соответствии с предписанием № 1 главного государственного врача города Тайги и Яшкинского района - начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области в г. Тайге и Яшкинском районе И. Р. Лопоухова, информируем вас о невозможности использования водопроводной воды для питьевых целей, - сообщили в администрации округа.