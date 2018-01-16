Жителя Новокузнецка осудят за распространение детской порнографии

По версии следствия, 56-летний кузбассовец создал папку в одном из файлообменников интернета и хранил там порнографические видео с участием несовершеннолетних.

Изначально факт распространения порнографии установили следователи из Красноярска. Далее полицейские установили личность подозреваемого и его адрес, а затем изъяли у злоумышленника компьютер и Wi-Fi-роутер. В рамках расследования следователи провели различные экспертизы, которые подтвердили, что изъятые материалы носят порнографический характер; лицам, изображенным на видео, по 8-10 и 12-14 лет.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Мужчина признал свою вину, в настоящее время дело в отношении него, передано в суд.