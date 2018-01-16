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В Кемерове закрылся легендарный кинотеатр

16 января 2018 в 17:06

Киноцентр «Юбилейный» приостановил работу для проведения ремонтных работ. Легендарное учреждение культуры будет полностью реконструировано.

После реконструкции «Юбилейный» превратится в современный киноцентр с оборудованием мирового уровня. Действовавший до этого большой зал заменят семь мини-залов с системой лазерной проекции. Стоит отметить, что такая есть пока только в двух кинотеатрах страны. О сроках проведения работ пока не сообщается.

Напомним, реконструкция одного из старейших кинотеатров города стала возможной благодаря вложению московского инвестора. На восстановление и оснащение «Юбилейного» планируется потратить 500 миллионов рублей.


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