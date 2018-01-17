В Кузбассе ограничили движение междугороднего транспорта из-за снегопада

Из-за сложных погодных условий движение междугородного транспорта по трассе Р-255 в пределах области ограничили с 7:00. Данная мера должна была продлиться до 9:00, однако к этому времени дорожники не справились со снежными заносами.

Специалисты «Сибуправтодора» попросили водителей по возможности воздержаться от поездок до улучшения погодных условий.

- Для устранения последствий снегопада привлечено более 100 единиц дорожной техники, на затяжных подъёмах работает более 10 единиц тяжелой техники. Просим водителей быть крайне осторожными, соблюдать безопасную дистанцию и не осложнять работу дорожников, - сообщили в пресс-службе организации.

Предварительно известно, что ограничение движения междугородного транспорта на трассе Р-255 продлится до 12:00.