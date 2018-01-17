В Кемерове стартовала продажа транспортных карт нового образца

С 17 января жители областной столицы могут приобрести как единые транспортных карты, так и карты школьника, учащегося или пенсионера. Приобрести модернизированные транспортные карты можно в 45 точках города.

Напомним, при безналичной оплате проезда стоимость билета будет меньше на 50 копеек. Терминалы, принимающие оплату как с новых транспортных карт, так и гаджетов, уже установлены в трамваях маршрута №10, троллейбусах маршрута №4 и автобусах маршрута №51. Пополнить транспортные карты всех типов можно в более чем 300 банкоматах Сбербанка и информационных сервисах.

– Процесс оплаты проезда займет не более двух секунд: необходимо приложить карту к терминалу и после завершения операции оплаты получить чек с указанием всех данных о совершаемой поездке, - рассказали в городской администрации.

Плату за проезд можно будет внести и старыми транспортными картами (до окончания на них денежных средств). Также сохраняется возможность оплаты наличными денежными средствами.

Фото: администрация г. Кемерово