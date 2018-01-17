Жительница Новокузнецка морила голодом младенца в целях экономии

Пятимесячная девочка попала в больницу с дистрофией и поражением печени.

В сентябре 2017 года в полицию поступил сигнал из медицинского учреждения. Врачи рассказали, что к ним поступил младенец с синдромом жестокого обращения с ребенком, дистрофией и поражением печени. Выяснилось, что мать потерпевшей в целях экономии кормила девочку разведенными в воде сухими растительными сливками, не предназначенными для питания младенцев.

В беседе с правоохранителями новокузнечанка пояснила, что не оформила документы на получение питания для новорожденной. На недостаток веса у ребенка женщина внимания не обращала.

Как сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области, критическое состояние младенца было выявлено педиатром поликлиники. В отношении матери была проведена судебно-медицинская экспертиз - женщина оказалась вменяема.

Девочку и ее двухлетнего брата специалисты изъяли из семьи и поместили в дом малютки. В отношении их отца возбуждено уголовное дело по статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). 27-летней матери суд назначил штраф в размере 30 000 рублей, в настоящее время решается вопрос о лишении ее родительских прав.