Прокопчанин заживо сжёг собутыльника и лёг спать

Мужчины повздорили в ходе распития спиртных напитков, в отместку один из них поджёг спящего оппонента. От полученных ожогов пострадавший скончался.

Как сообщили СУ СКР по Кемеровской области, 25-летний обвиняемый распивал спиртные напитки в компании 46-летнего знакомого и еще одной женщины. В ходе застолья старший мужчина нецензурно выразился в адрес молодого приятеля. В отместку тот избил прокопчанина и на некоторое время ушел. Вернувшись, он увидел, что потерпевший укрыт пледом. Злоумышленник бросил на плед горящую спичку и ушел спать.

- По результатам судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти потерпевшего стали именно термические ожоги, осложнившиеся развитием ожогового шока, – рассказали в ведомстве.

В настоящее время уголовное дело в отношении 25-летнего кузбассовца передано в суд.