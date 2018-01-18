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Житель Тяжина пытался убить супругу, заперев в горящей постройке

18 января 2018 в 09:57

ЧП произошло в частном жилом доме на улице Сибирской. 36-летний местный житель поджёг веранду дома, где находился вместе с женой. К счастью, женщина успела сообщить о происходящем в полицию.

Прибыв на адрес, бойцы Росгвардии обнаружили возгорание жилого дома. Огнем была охвачена веранда. К месту происшествия вызвали пожарных и медиков, в это время сотрудник Росгвардии вместе с жителем из соседнего дома помог хозяйке выбраться через окно.

– Потерпевшая рассказала, что её супруг в неадекватном состоянии облил веранду бензином, после чего поджег, - сообщили в ведомстве.

Муж спасённой женщины отказывался от помощи, он кричал, что останется внутри. Бойцам Росгвардии пришлось разбить окно, чтобы его спасти.

Выяснилось, что злоумышленник находился в нетрезвом состоянии, мотивы его поступка уточнются. В настоящее время кузбассовец передан полиции.


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