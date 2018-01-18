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В Кузбассе столкнулись сразу семь автомобилей (видео)

18 января 2018 в 10:46

Массовое ДТП произошло около 17:10 16 января на трассе Кемерово – Ленинск-Кузнецкий. Из-за неблагоприятных погодных условий столкнулись несколько автомобилей.

Видео с места аварии появилось в соцсетях. На записи регистратора видно, как семь машин буквально за несколько минут врезались друг в друга. Из-за плохой видимости водители не успевали вовремя остановиться на скользкой дороге и становились участниками массовой аварии.

На месте ДТП образовалась огромная пробка, в результате инспекторам ГИБДД пришлось временно закрыть участок дороги. Известно, что никто из участников аварии не пострадал.

 

Видео: "ВКонтакте"

 


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