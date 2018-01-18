В Кузбассе столкнулись сразу семь автомобилей (видео)

Массовое ДТП произошло около 17:10 16 января на трассе Кемерово – Ленинск-Кузнецкий. Из-за неблагоприятных погодных условий столкнулись несколько автомобилей.

Видео с места аварии появилось в соцсетях. На записи регистратора видно, как семь машин буквально за несколько минут врезались друг в друга. Из-за плохой видимости водители не успевали вовремя остановиться на скользкой дороге и становились участниками массовой аварии.

На месте ДТП образовалась огромная пробка, в результате инспекторам ГИБДД пришлось временно закрыть участок дороги. Известно, что никто из участников аварии не пострадал.

Видео: "ВКонтакте"