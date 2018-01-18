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Молодой мужчина погиб на пожаре в Кузбассе

18 января 2018 в 12:05

Тело 34-летнего жителя Анжеро-Судженска обнаружили в сгоревшем частном доме в переулке Кирова.

Как сообщили в ГУ МЧС Кузбасса, gожар в доме произошёл в ночь на 17 января. Силами 11 сотрудников МЧС его удалось ликвидировать через 18 минут после поступления сигнала. После тушения на месте происшествия было обнаружено тело мужчины. Мужчина отравился продуктами горения.

Предварительной причиной возгорания специалисты называют неосторожное обращение с огнём при курении в состоянии опьянения. 


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