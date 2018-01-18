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В Кемерово вновь ограничили въезд большегрузов

18 января 2018 в 13:38

Сегодня, 18 января, с 14:30 до 21:00 будет запрещён въезд в Кемерово большегрузного транспорта. Такое решение в связи с погодными условиями пинял глава города Илья Середюк.

Ограничения касаются транспортных средств массой 15 тонн и более (с грузом и без), превышающих по габаритам длину 10 метров. Во время действия ограничения город можно будет объехать через Томск по автодороге Р-255 (Новосибирск — Томск), Р-398 (Новосибирск — Томск) и 1Р 400 (Томск — Мариинск).

Также на въездах в город есть места стоянок: со стороны Новокузнецка у СНТ «Яблочко»,  вдоль проезжей части улицы Терешковой (от границы Кемерова до улицы 62-й проезд) и со стороны Новосибирска у здания гостиницы «Транзит».


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