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Кража месяца: кемеровчанин похитил велосипедную парковку

18 января 2018 в 15:06

Транспортные полицейские заметили подозрительного мужчину на вокзале – он нёс громоздкую металлическую конструкцию.

36-летнего горожанина задержали в тот момент, когда он попытался перебежать пути в неположенном месте. Как выяснилось, ранее он украл велосипедную парковку с территории торгового центра: оторвал крепёж, отсоединил конструкцию и собирался сдать её в пункт приёма металлолома. Сумма ущерба составила 4 500 рублей.

В настоящее время материалы переданы органам территориальной полиции для принятия решения о возбуждении уголовного дела.

 

 

Фото: Кузбасское линейное управление МВД России


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