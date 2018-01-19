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В Кемеровской области введут новую меру поддержки инвалидов

19 января 2018 в 09:38

Мера коснется молодых специалистов до 30 лет -  выпускников образовательных учреждений среднего профессионального и высшего образования.

Для обеспечения их максимальной занятости в 2018 году в области введут новую меру поддержки — организацию стажировки инвалидов молодого возраста. В программе могут принять участие любые организации, индивидуальные предприниматели и учреждения бюджетной сферы. Компаниям будет выплачиваться компенсация на оплату труда стажёра и доплату наставнику.

Как уточнил замгубернатора Денис Шамгунов, на стажировку будут направляться инвалиды в возрасте до 30 лет, имеющие показания к трудовой деятельности, завершившие обучение по любой форме обучения и не приступавшие к трудовой деятельности.


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