В Кемеровской области введут новую меру поддержки инвалидов

Мера коснется молодых специалистов до 30 лет - выпускников образовательных учреждений среднего профессионального и высшего образования.

Для обеспечения их максимальной занятости в 2018 году в области введут новую меру поддержки — организацию стажировки инвалидов молодого возраста. В программе могут принять участие любые организации, индивидуальные предприниматели и учреждения бюджетной сферы. Компаниям будет выплачиваться компенсация на оплату труда стажёра и доплату наставнику.

Как уточнил замгубернатора Денис Шамгунов, на стажировку будут направляться инвалиды в возрасте до 30 лет, имеющие показания к трудовой деятельности, завершившие обучение по любой форме обучения и не приступавшие к трудовой деятельности.