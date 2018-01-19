Юрий Мовшин приговорён к реальному лишению свободы

Сегодня, 19 января, Абаканский городской суд огласил приговор по уголовному делу в отношении экс-главы кузбасского ГИБДД.

Напомним, бывший начальник ГИБДД обвинялся в нарушении правил дорожного движения, повлекшее за собой смерть четырех человек. ДТП произошло на трассе в Кемеровском районе 23 апреля 2016 года, автомобиль Юрия Мовшина столкнулся с Toyota Premio, в которой находилось пять человек. В результате аварии погибли четыре пассажирки легкового авто.

В ходе судебного разбирательства обвиняемый не признал вину. Суд признал Юрия Мовшина виновным и назначил наказание в виде реального лишения свободы сроком на 4,5 года в колонии общего режима. Как сообщил муж одной из погибших девушек, осужденного взяли под стражу в зале суда.