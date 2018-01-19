Водитель грузовика, не имеющий прав, сбил женщину в Юрге

Авария произошла 18 января в 8:15 на улице Линейной. Водитель грузовика ЗИЛ совершил наезд на 40-летнюю женщину.

Как сообщили в ГИБДД Кузбасса, переходила дорогу в неустановленном месте, в зоне видимости пешеходного перехода. В результате наезда она получила травмы, горожане назначено амбулаторное лечение.

Установлено, что 29-летний водитель грузовика не имел права управления транспортным средством.

В настоящее время обстоятельства аварии уточняются. За управление транспортным средством без прав кузбассовцу грозит штраф в размере от 5 000 до 15 000 рублей.