Блог с тобой ›› Новости Кузбасса ›› Водитель грузовика, не имеющий прав, сбил женщи...

Водитель грузовика, не имеющий прав, сбил женщину в Юрге

19 января 2018 в 13:14

Авария произошла 18 января в 8:15 на улице Линейной. Водитель грузовика ЗИЛ совершил наезд на 40-летнюю женщину.

Как сообщили в ГИБДД Кузбасса, переходила дорогу в неустановленном месте, в зоне видимости пешеходного перехода. В результате наезда она получила травмы, горожане назначено амбулаторное лечение.

Установлено, что 29-летний водитель грузовика не имел права управления транспортным средством.

В настоящее время обстоятельства аварии уточняются. За управление транспортным средством без прав кузбассовцу грозит штраф в размере от 5 000 до 15 000 рублей.


Читайте также

Content 1
В Кемерово вновь ограничили въезд большегрузов
Content 1
Кража месяца: кемеровчанин похитил велосипедную парковку
Content 1
В Кемеровской области введут новую меру поддержки инвалидов
Content 1
Юрий Мовшин приговорён к реальному лишению свободы

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?