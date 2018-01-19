Власти Кузбасса порекомендовали отменить школьные занятия в морозы

Рекомендуемый температурный режим для ограничения посещения школ был опубликован областным департаментом образования и науки.

Согласно ему, ученикам 1-4 классов не рекомендуют посещать учебные заведения при температуре -27 градусов и ниже. Учащиеся 5 и 6 классов могут не идти в школу при -30 градусов и ниже, учащимся 7 и 8 классов - при температуре -32 градуса и ниже. Ученикам старших классов рекомендуют остаться дома, если столбик термометра опустится до -36 градусов и ниже.

В департаменте отметили, что родители вправе самостоятельно принимать решение о посещении ребёнком школы в морозные дни. А вот решение школы об отмене учебных занятий должно оформляться приказом и доводиться до сведения детей и их родителей.