Блог с тобой ›› Новости Кузбасса ›› Власти Кузбасса порекомендовали отменить школьн...

Власти Кузбасса порекомендовали отменить школьные занятия в морозы

19 января 2018 в 15:05

Рекомендуемый температурный режим для ограничения посещения школ был опубликован областным департаментом образования и науки.

Согласно ему, ученикам 1-4 классов не рекомендуют посещать учебные заведения при температуре -27 градусов и ниже. Учащиеся 5 и 6 классов могут не идти в школу при -30 градусов и ниже, учащимся 7 и 8 классов - при температуре -32 градуса и ниже. Ученикам старших классов рекомендуют остаться дома, если столбик термометра опустится до -36 градусов и ниже.

В департаменте отметили, что родители вправе самостоятельно принимать решение о посещении ребёнком школы в морозные дни. А вот решение школы об отмене учебных занятий должно оформляться приказом и доводиться до сведения детей и их родителей.


Читайте также

Content 1
Кража месяца: кемеровчанин похитил велосипедную парковку
Content 1
В Кемеровской области введут новую меру поддержки инвалидов
Content 1
Юрий Мовшин приговорён к реальному лишению свободы
Content 1
Водитель грузовика, не имеющий прав, сбил женщину в Юрге

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?