На трассе в Кемеровской области из грузовика выпали пивные кеги (видео)

Вчера на автодороге в Топкинском районе из грузового авто на ходу выпали кеги с пивом, которые чуть не угодили во встречный автомобиль.

Очевидец, видеорегистратор которого зафиксировал инцидент, выложил запись в сеть. На кадрах видно, как из движущегося грузовика на ходу выпали кеги и едва не спровоцировали ДТП.

К счастью, никто не пострадал. Водитель этого встречного авто отметил, что, скорее всего, водитель грузовика не заметил потери.