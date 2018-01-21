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На трассе в Кемеровской области из грузовика выпали пивные кеги (видео)

21 января 2018 в 13:16

Вчера на автодороге в Топкинском районе из грузового авто на ходу выпали кеги с пивом, которые чуть не угодили во встречный автомобиль.

Очевидец, видеорегистратор которого зафиксировал инцидент, выложил запись в сеть. На кадрах видно, как из движущегося грузовика на ходу выпали кеги и едва не спровоцировали ДТП.

К счастью, никто не пострадал. Водитель этого встречного авто отметил, что, скорее всего, водитель грузовика не заметил потери. 


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