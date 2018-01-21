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Стали известны подробности пожара в девятиэтажке Кемерова

21 января 2018 в 13:25

Вчера мы сообщали о пожаре, произошедшем в многоквартирном доме в Ленинском районе Кемерова. Появились официальные сообщения о происшествии.

Во время возгорания никто из жильцов не пострадал, 9 человек сотрудники МЧС оперативно эвакуировали из горящего здания, задействовал специальной оборудование для защиты органов дыхания (в числе эвакуированных были трое детей).

В тушении огня принимали участие 30 специалистов. По предварительным данным, причиной могли послужить нарушения при использовании электрооборудования.


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