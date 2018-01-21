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Появилось видео оглашения приговора по делу Мовшина

21 января 2018 в 15:05

Официальные источники, в частности канал «Россия 24», опубликовали запись, на которой судья зачитывает приговор по делу бывшего начальника ГИБДД Кузбасса. Как мы сообщали ранее, Юрия Мовшина приговорили к реальному лишению свободы на 4,5 года.

Примечательно, что в зале суда после оглашения приговора раздались аплодисменты. Тем не менее потерпевшие отмечают, что радость от справедливого, по их мнению, приговора, несравнима с болью от потери близких.


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