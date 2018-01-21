Блог с тобой ›› Новости Кузбасса ›› В Анжеро-Судженске мужчина вызвался проводить д...

В Анжеро-Судженске мужчина вызвался проводить даму и ограбил ее

21 января 2018 в 15:56

36-летняя жительница Анжеро-Судженска отдыхала в гостях у подруги. В компании она познакомилась с мужчиной. После вечеринки мужчина предложил женщине проводить ее, и они вызвали такси.

В конце поездки оказалось, что у безработного мужчины нет денег оплатить проезд. Женщина отдала таксисту деньги. Но это был не последний неприятный сюрприз для нее. После того как такси уехало, мужчина напал на спутницу и ограбил ее.

Он забрал кошелек с тремя тысячами рублей. Женщина обратилась в полицию, и 39-летний грабитель был задержан. Выяснилось, что часть денег он уже успел потратить на алкогольные напитки. Возбуждено уголовное дело.


Читайте также

Content 280077zaf4b5c0eab18
На трассе в Кемеровской области из грузовика выпали пивные кеги (видео)
Content nej wfwjudi1
Стали известны подробности пожара в девятиэтажке Кемерова
Content 146202482810
В Кузбассе скончался молодой человек, получивший ранение глаза из травматического пистолета
Content ui 59b7823fa48552.19927213
Появилось видео оглашения приговора по делу Мовшина

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?