В Анжеро-Судженске мужчина вызвался проводить даму и ограбил ее

36-летняя жительница Анжеро-Судженска отдыхала в гостях у подруги. В компании она познакомилась с мужчиной. После вечеринки мужчина предложил женщине проводить ее, и они вызвали такси.

В конце поездки оказалось, что у безработного мужчины нет денег оплатить проезд. Женщина отдала таксисту деньги. Но это был не последний неприятный сюрприз для нее. После того как такси уехало, мужчина напал на спутницу и ограбил ее.

Он забрал кошелек с тремя тысячами рублей. Женщина обратилась в полицию, и 39-летний грабитель был задержан. Выяснилось, что часть денег он уже успел потратить на алкогольные напитки. Возбуждено уголовное дело.