Блог с тобой ›› Новости Кузбасса ›› Двое детей погибли на пожаре в Прокопьевске

Двое детей погибли на пожаре в Прокопьевске

22 января 2018 в 09:47

Трагедия произошла в минувшую субботу, 20 января. По данному факту возбуждено уголовное дело.

По информации СУ СКР по Кемеровской области, в момент возгорания двое детей 3 и 6 лет находились дома без присмотра взрослых – их родители ушли в магазин. Вернувшись, родители заметили, что из-под крыши дома идёт дым. Отец вызвал пожарных и скорую помощь, и вместе с соседом вынес из дома детей, которые были без сознания. Спасти потерпевших не удалось, по дороге в больницу они скончались.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего и причина пожара. Соседи охарактеризовали семью как благополучную, с их слов спиртное родители погибших детей не употребляли.


Читайте также

Content nej wfwjudi1
Стали известны подробности пожара в девятиэтажке Кемерова
Content 146202482810
В Кузбассе скончался молодой человек, получивший ранение глаза из травматического пистолета
Content ui 59b7823fa48552.19927213
Появилось видео оглашения приговора по делу Мовшина
Content grabit ly
В Анжеро-Судженске мужчина вызвался проводить даму и ограбил ее

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?