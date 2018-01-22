Двое детей погибли на пожаре в Прокопьевске

Трагедия произошла в минувшую субботу, 20 января. По данному факту возбуждено уголовное дело.

По информации СУ СКР по Кемеровской области, в момент возгорания двое детей 3 и 6 лет находились дома без присмотра взрослых – их родители ушли в магазин. Вернувшись, родители заметили, что из-под крыши дома идёт дым. Отец вызвал пожарных и скорую помощь, и вместе с соседом вынес из дома детей, которые были без сознания. Спасти потерпевших не удалось, по дороге в больницу они скончались.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего и причина пожара. Соседи охарактеризовали семью как благополучную, с их слов спиртное родители погибших детей не употребляли.