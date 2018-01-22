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Жители Тисульского района остались в морозы без отопления

22 января 2018 в 11:59

По словам жителей поселка Белогорск, перебои с отоплением наблюдаются с начала января, а в минувший четверг тепло и вовсе перестало поступать в дома.

По информации местных СМИ, столбик термометра в поселке достигал отметки -45°C. Из-за неработающей котельной жителям раздали обогреватели, однако как говорят сами поселка, они не справляются.

Как сообщили в местной администрации, местная котельная действительно работает нестабильно, с 18 января ситуация держится на особом контроле.

Когда будет устранена поломка и восстановлена работа котельной в администрации поселения ответить затруднились.


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