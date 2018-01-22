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В Кузбассе столкнулись автобус и КамАЗ: есть пострадавшие

22 января 2018 в 13:52

ДТП произошло утром 22 января в районе моста через реку Ольжерас в Междуреченске. Фото с места аварии опубликовали в соцсети очевидцы случившегося.

По словам свидетелей, примерно в 6:45, служебный автобус, доставлявший смену на угольный разрез, врезался в заднюю часть КамАЗа. В результате пострадали примерно 20-22 пассажира. В основном это ушибы конечностей, травмы лица и головы.

Водителя извлекли из искореженного автобуса спасатели, специалистам пришлось резать металл. Предварительно известно, что у мужчины открытый перелом ноги и перелом сустава.

Подробности произошедшего уточняются.

Фото: "ВКонтакте"


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