В Новокузнецке столкнулись автобус, скорая помощь и легковушка

Около 10 утра на Заводском шоссе в южной столице Кузбасса столкнулись Hyundai Tucson, машина скорой помощи и автобус. Есть пострадавшие.

Как сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области, водитель Hyundai не выбрал безопасную дистанцию до движущегося впереди транспорта и столкнулся с каретой скорой помощи. В результате иномарка вылетела на встречную полосу, где врезалась в ЛиАЗ. Четыре человека получили травмы: водитель, врач и фельдшер скорой помощи, а также сам водитель Hyundai.

В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства аварии.