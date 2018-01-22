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В Новокузнецке столкнулись автобус, скорая помощь и легковушка

22 января 2018 в 15:18

Около 10 утра на Заводском шоссе в южной столице Кузбасса столкнулись Hyundai Tucson, машина скорой помощи и автобус. Есть пострадавшие.

Как сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области, водитель Hyundai не выбрал безопасную дистанцию до движущегося впереди транспорта и столкнулся с каретой скорой помощи. В результате иномарка вылетела на встречную полосу, где врезалась в ЛиАЗ. Четыре человека получили травмы: водитель, врач и фельдшер скорой помощи, а также сам водитель Hyundai.

В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства аварии. 


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