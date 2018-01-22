В Кемерове бомж убил негостеприимную знакомую

Случай произошел в лесополосе Кировского района.

По версии следствия, 54-летний мужчина присоединился к группе людей без определенного места жительства: женщине, её сожителю и брату. Новый знакомый не понравился 28-летней «хозяйке», так как так как она посчитала, что из-за него её сожитель стал злоупотреблять спиртным.

54-летнего кемеровчанин покинул компанию, однако на следующий день женщина осталась на некоторое время одна, а когда вернулись её сожитель и брат в так называемое жилище, они обнаружили её без признаков жизни. На теле погибшей были раны, поэтому сожитель и брат обратились в полицию.

Под подозрение попал покинувший компанию мужчина. Он не признал свою вину и не сотрудничал со следствием, однако в ходе судебного разбирательства стороне обвинения удалось доказать его причастность к убийству. Его приговорили к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима.