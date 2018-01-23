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В Кемерове горел конно-спортивный клуб

23 января 2018 в 09:55

Возгорание конно-спортивной школы «Коловрат» произошло днем 22 января. В момент пожара в здании находились 15 лошадей и сотрудник клуба.

Информация о происшествии поступила диспетчеру МЧС в 15:30. На место пожара выехали три спасательные бригады. В результате пожара в подсобном помещении на площади 10 квадратных метров сгорела мебель. Жертв среди людей и животных удалось избежать – сотрудники МЧС спасли находившегося в здании человека и 15 лошадей.

По предварительным данным, возгорание спровоцировало электрооборудование, которым пользовались сотрудники учреждения.


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