Кузбассовец избил возлюбленную за неудачную шутку

Инцидент случился на почве совместного распития спиртных напитков на улице Брянской в Междуреченске.

Будучи навеселе, 28-летняя женщина позволила себе отпустить шутку в адрес 30-летнего сожителя, однако мужчина юмора не оценил. Разозлившись, он несколько раз ударил возлюбленную по голове и телу.

Избитая горожанка убежала к соседке и уже оттуда откуда позвонила в дежурную часть. Прибывшие бойцы Росгвардии задержали кузбассовца и передали для дальнейшего разбирательства полиции.