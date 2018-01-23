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Кузбассовец избил возлюбленную за неудачную шутку

23 января 2018 в 10:32

Инцидент случился на почве совместного распития спиртных напитков на улице Брянской в Междуреченске.

Будучи навеселе, 28-летняя женщина позволила себе отпустить шутку в адрес 30-летнего сожителя, однако мужчина юмора не оценил. Разозлившись, он несколько раз ударил возлюбленную по голове и телу.

Избитая горожанка убежала к соседке и уже оттуда откуда позвонила в дежурную часть. Прибывшие бойцы Росгвардии задержали кузбассовца и передали для дальнейшего разбирательства полиции.


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