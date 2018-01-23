Глава Тисульского района покинула пост

Глава Тисульского района Вера Хисамова подала заявление об отставке. Решение покинуть занимаемую должность Хисамова приняла по собственному желанию, в связи с переходом на другую работу.
Вера Хисамова заняла должность главы района в 2013 году после того, как пост покинул Алексей Поморцев. До назначения она занимала должность его первого заместителя.
По информации администрации области, до вступления в должность вновь избранного главы исполнять обязанности главы муниципального образования будет первый заместитель главы Геннадий Шарнин.
Фото: Администрация Кемеровской области
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