Глава Тисульского района покинула пост

Глава Тисульского района Вера Хисамова подала заявление об отставке. Решение покинуть занимаемую должность Хисамова приняла по собственному желанию, в связи с переходом на другую работу.

Вера Хисамова заняла должность главы района в 2013 году после того, как пост покинул Алексей Поморцев. До назначения она занимала должность его первого заместителя.

По информации администрации области, до вступления в должность вновь избранного главы исполнять обязанности главы муниципального образования будет первый заместитель главы Геннадий Шарнин.

Фото: Администрация Кемеровской области