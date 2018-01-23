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Юбилей Кемеровской области отметят праздничным салютом

23 января 2018 в 12:28

26 января Кемеровская область отмечает 75-летний юбилей. В это воскресенье, 28 января, в Кемерове пройдут праздничные гуляния и салют в честь этого события.

Так, с 13:00 до 19:00 на площади Советов в областной столице пройдет праздничная программа под лозунгом "Славим наш Кузнецкий край". В рамках программы состоится концерт с участием кузбасских гармонистов и частушечников, а также выставка-ярмарка изделий декоративно-прикладного творчества. Здесь же в 18:45 стартует юбилейный флешмоб-интерактив "75".

Завершится праздник приуроченным к юбилею салютом над Университетским мостом. Начало в 19:00.


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