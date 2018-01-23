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Житель Берёзовского пытался сварить бывшую супругу в кипятке

23 января 2018 в 14:20

Конфликт между пожилыми экс-супругами произошел на почве ревности.

Соседи услышали крики и сообщили об этом в полицию. Прибывшие по указанному адресу полицейские задержали 61-летнемго местного жителя. Мужчина удерживал супругу в ванной и при этом поливал её кипятком из крана, угрожая сварить.

Выяснилось, что уже несколько лет пара находится в разводе, но продолжает жить вместе. Задержанный приревновал бывшую супругу, и это спровоцировало конфликт между ними.

В отношении ревнивца возбуждено уголовное дело, ему грозит до двух лет лишения свободы. У потерпевшей медики диагностировали многочисленные ушибы и термические ожоги головы и рук 1 и 2 степени, она проходит курс лечения.


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