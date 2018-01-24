В Кемерове на Радуге сгорел пассажирский автобус (видео)

Около 18:00 23 января на пересечении проспекта Шахтёров и улицы Терешковой загорелся припаркованный автобус.

Как сообщили в ГУ МЧС, сигнал о возгорании поступил в дежурную часть в 18:26. На место выехало два пожарных подразделения в составе семи человек и двух единиц техники. На момент прибытия спасателей автобус горел открытым пламенем. В результате в автобусе выгорел салон, кабина водителя и моторный отсек.

Известно, что никто из пассажиров не пострадал, они самостоятельно эвакуировались из салона. В настоящее время специалисты выясняют причину инцидента. По предварительным данным, возгорание произошло по причине неисправности электрооборудования транспортного средства.

Видео: «Вонтакте»