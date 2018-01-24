В Кемерове из-за мороза лопнула опора контактной сети: троллейбусы встали

Инцидент произошел на бульварном кольце. Из-за аварийной ситуации в Ленинском районе временно не ходят троллейбусы.

Как рассказали в КЭТК, утром 24 января лопнула опора контактной сети, не выдержав напряжения. В итоге столб накренился, провода провисли, и на них наехала маршрутка, из-за чего произошёл обрыв проводов.

В настоящее время на месте аварии работает ремонтная бригада. Сначала специалисты устранят последствия, заварят и укрепят поднятую опору, и только после этого начнётся монтаж контактной сети. Точный срок выполнения работ в КЭТК назвать затруднились, так как ремонт осложняется низкими температурами.

Сейчас в Ленинский район троллейбусы № 3, 4, 11 ездят по резервной схеме, сворачивая на улице Терешковой. По остальной части города они ходят свободно.