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На вокзале в Кемерове гость из зарубежья сообщил, что везёт бомбу

24 января 2018 в 12:01

При проходе через металлодетектор на Кемеровском железнодорожном вокзале один из пассажиров сообщил, что в его сумке якобы находится взрывное устройство.

Сотрудники транспортной полиции эвакуировали пассажиров и работников вокзала, после чего территорию, а также багаж мужчины обследовали кинологи. Заявление оказалось ложным -- ничего опасного в сумке пассажира не обнаружено.

Мужчина был задержан, при проверке его личности выяснилось, что он прибыл в столицу Кузбасса на заработки из-за рубежа. В отношении 26-летнего иностранца возбуждено уголовное дело за заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Он помещен в СИЗО до окончания следствия.


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