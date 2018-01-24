На вокзале в Кемерове гость из зарубежья сообщил, что везёт бомбу

При проходе через металлодетектор на Кемеровском железнодорожном вокзале один из пассажиров сообщил, что в его сумке якобы находится взрывное устройство.

Сотрудники транспортной полиции эвакуировали пассажиров и работников вокзала, после чего территорию, а также багаж мужчины обследовали кинологи. Заявление оказалось ложным -- ничего опасного в сумке пассажира не обнаружено.

Мужчина был задержан, при проверке его личности выяснилось, что он прибыл в столицу Кузбасса на заработки из-за рубежа. В отношении 26-летнего иностранца возбуждено уголовное дело за заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Он помещен в СИЗО до окончания следствия.