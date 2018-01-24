Блог с тобой ›› Новости Кузбасса ›› В центре Кемерова загорелась иномарка (видео)

В центре Кемерова загорелась иномарка (видео)

24 января 2018 в 14:30

Сегодня, 24 января, около 10:30 на улице Ноградской, 5 загорелся автомобиль Nissan Almera.

Как рассказали в ГУ МЧС Кузбасса, на момент прибытия первого подразделения пожарных, автомобиль горел открытым пламенем. На месте работали две единицы техники. В настоящее время возгорание ликвидировано.

Точная причина пожара устанавливается, однако работавшие на месте спасатели предположили, что иномарка могла загореться из-за автозапуска.

В ведомстве отметили, что это не первый случай возгорания машин на этой неделе. Электрооборудование автомобилей не справляется с низкими температурами. Так, накануне, 23 января, за одно утро сгорели пять транспортных средств: в поселке Бачатский сгорел гараж с двумя машинами, в Мысках загорелся автомобиль Lada Granta, на проспекте Запсибовцев в Новокузнецке загорелся Nissan X-Trail, а в Заводском районе Кемерова горела Toyota Vista. Как ранее писали корреспонденты «С тобой», в этот же день в областной столице сгорел пассажирский автобус.

Видео: «С тобой»


Читайте также

Content 1
В Кемерове из-за мороза лопнула опора контактной сети: троллейбусы встали
Content
На вокзале в Кемерове гость из зарубежья сообщил, что везёт бомбу
Content 1
В Новокузнецке кондуктор высадила ребёнка из-за отсутствия наличных в -35°C
Content
28 января в центре Кемерова ограничат движение транспорта

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?