В центре Кемерова загорелась иномарка (видео)

Сегодня, 24 января, около 10:30 на улице Ноградской, 5 загорелся автомобиль Nissan Almera.

Как рассказали в ГУ МЧС Кузбасса, на момент прибытия первого подразделения пожарных, автомобиль горел открытым пламенем. На месте работали две единицы техники. В настоящее время возгорание ликвидировано.

Точная причина пожара устанавливается, однако работавшие на месте спасатели предположили, что иномарка могла загореться из-за автозапуска.

В ведомстве отметили, что это не первый случай возгорания машин на этой неделе. Электрооборудование автомобилей не справляется с низкими температурами. Так, накануне, 23 января, за одно утро сгорели пять транспортных средств: в поселке Бачатский сгорел гараж с двумя машинами, в Мысках загорелся автомобиль Lada Granta, на проспекте Запсибовцев в Новокузнецке загорелся Nissan X-Trail, а в Заводском районе Кемерова горела Toyota Vista. Как ранее писали корреспонденты «С тобой», в этот же день в областной столице сгорел пассажирский автобус.

Видео: «С тобой»