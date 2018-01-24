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В Новокузнецке кондуктор высадила ребёнка из-за отсутствия наличных в -35°C

24 января 2018 в 15:24

Кондуктор маршрутного такси №90 высадила 11-летнюю девочку на 35-градусном морозе. Ребёнку пришлось несколько остановок идти пешком.

Как рассказали родители юной новокузнечанки, девочка села на остановке "Районный суд" и собиралась доехать до "Аптеки" на мосту. Она подала кондуктору транспортную карту, однако та сказала, что терминала в автобусе нет, и придется оплатить наличными. Наличных денег при себе у ребёнка не было, и кондуктор заставила её выйти на следующей остановке.

Владелец маршрутки пообещал разобраться в случившемся и уволить кондуктора.


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