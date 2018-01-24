28 января в центре Кемерова ограничат движение транспорта

Это связано с проведением в этот день праздничных мероприятий, приуроченных к 75-летнему юбилею региона. Об изменениях автомобилистов предупредят временные дорожные знаки.
Так, в воскресенье будет ограничено движение транспорта:
с 9:00 до 23:00 - на Университетском мосту;
с 10:00 до 22:00 - по проспекту Советскому от улицы Красной до 50 лет Октября и по улице Орджоникидзе от Арочной до Советского;
с 17:00 до 20:00 на:
- пр. Притомском, от ул. Терешковой до пр. Октябрьского;
- пр. Октябрьском, от ул. Терешковой до ул. Соборной;
- ул. Соборной, от пр. Октябрьского до пр. Ленина;
- бр. Пионерском (от пр. Ленина до пр. Октябрьского)
- Центральном проезде, от пр. Ленина до пр. Октябрьского;
- ул. Мичурина, от ул. Красноармейской до пр. Советского;
- ул. Васильева, от ул. 50 лет Октября до ул. Мичурина;
- ул. Красной, от ул. Томской до пр. Советского;
- ул. Тухачевского, от пр. Ленина до пр. Октябрьского;
ул. Красноармейской, от ул. Соборной до ул. Мичурина.
с 18:00 до 20:00 ограничени будут действовать на:
- ул. Соборной, от ул. Спортивной до пр. Октябрьского;
- ул. Красноармейской, от ул. Соборной до ул. Мичурина;
- пр. Октябрьскому, от бр. Пионерского до ул. Соборной;
- пр. Ленина, от ул. Мичурина до ул. Соборной.
Стоянку транспорта запретят на улице Коломейцева, площади Советов перед зданием мэрии Кемерова, а также Красной улице от проспекта Советского до улицы Арочной с 7:00 до 20:00. Припаркованные на этих участках машины эвакуируют на парковку площади Пушкина.
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