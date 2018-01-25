После возгорания автобуса на Радуге уволен начальник автоколонны №1237

Напомним, вечером 23 января на пересечении проспекта Шахтёров и улицы Терешковой загорелся автобус №32.

После инцидента от занимаемой должности был отстранен директор ГПКО "Кемеровская автоколонна 1237" Владимир Мовшин. В областном департаменте транспорта и связи сообщили, что происшествие случилось в результате недопонимания руководителем предприятия всей меры ответственности перед людьми за безопасность перевозок пассажирским транспортом, а также полной бесконтрольности технического состояния автобусов.

Как сообщили в обладминистрации, в настоящее время материалы факту возгорания транспортного средства направлены в правоохранительные органы.